Polícia faz operação para prender dez suspeitos de ataque à UPP no Alemão

RIO - A Polícia Civil fluminense realiza, na manhã desta segunda-feira, 10, uma operação na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, com o objetivo de cumprir dez mandados de prisão expedidos pela Justiça. Até as 8h, seis pessoas haviam sido presas.

A operação ocorre quatro dias depois do ataque à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Nova Brasília, que resultou na morte do policial Rodrigo Paes Leme, de 33 anos. O crime aconteceu na última quinta-feira, 6.