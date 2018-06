Polícia Federal apreende 250 kg de cocaína em operação no Rio

RIO DE JANEIRO - A Polícia Federal apreendeu 250 kg de cocaína numa operação coordenada pela Delegacia do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, a maior já realizada por essa delegacia. O trabalho foi iniciado na quarta-feira, 6, no saguão do aeroporto, e concluído neste sábado, 7, após a localização de um depósito onde estavam guardados 213 tabletes da droga no Mercado São Sebastião, no bairro da Penha, zona norte do Rio.

A operação começou em uma fiscalização de rotina no saguão do aeroporto, onde os policiais suspeitaram de um homem que se dirigia ao balcão de uma companhia aérea. O funcionário que atendia o suposto passageiro demonstrou nervosismo, o que levou os policiais a abordá-los no momento em que eram despachadas malas com 60 kg da droga. Os dois foram presos em flagrante.

Pelas etiquetas coladas nas malas, o destino da cocaína seria a cidade de Brasília, mas, na verdade, elas seguiriam para Portugal. Outros dois funcionários da companhia aérea identificados como integrantes da quadrilha também foram presos.

Segundo a PF, “informações de inteligência indicaram que o restante da droga poderia estar escondido em um galpão no Mercado São Sebastião, na Penha. Imediatamente o delegado federal responsável pela ocorrência representou à Justiça e obteve o deferimento de busca e apreensão no local”.

Todos os presos são brasileiros, foram indiciados por tráfico internacional de drogas e poderão ficar presos por 25 anos.