Polícia Federal prende estelionatários em Nova Iguaçu

A Polícia Federal de Nova Iguaçu, no Rio, prendeu, na manhã desta sexta-feira, 21, duas pessoas acusadas de fraudar o seguro-desemprego. Um terceiro suspeito está foragido. Cerca de 15 policiais e seis delegados estão cumprindo três mandados de prisão e três de busca e apreensão expedido pelo juiz Marcelo Ferreira de Souza Granado da 6ª Vara Federal. Foram presos em suas residências em São João de Meriti, Elcimar de Faria Nascimento, de 46 anos, e Aline Barbosa Severino, de 20 anos. Com eles foram apreendidos farto material que comprovam as fraudes na expedição de pedido do seguro-desemprego.