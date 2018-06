PF recolhe 1,5 tonelada de maconha no RJ

RIO - A Polícia Federal no Rio apreendeu, em duas ações, nesta segunda-feira, 8, 1,5 tonelada de maconha e 20 tabletes de cocaína, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Civil. Ao todo, cinco pessoas foram presas e indiciadas por crime de tráfico de drogas.

Em parceria com Polícia Rodoviária Federal, a PF fiscalizava a descida da serra de Petrópolis, na BR-040, quando um cão farejador detectou a presença de drogas em um caminhão de transporte de cargas. Três pessoas que estavam no veículo foram detidas.

Já no fim da noite, com o apoio da Polícia Civil, outros 2 homens foram presos saindo com 21 quilos de cocaína de Del Castilho, zona norte do Rio. A droga era transportada dentro das portas de trás do carro onde eles estavam.