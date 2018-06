Polícia identifica homem acusado de racismo contra a cantora Ludmilla

RIO - A Polícia Civil do Rio identificou nesta segunda-feira, 23, o homem que no domingo, 22, postou comentários racistas no perfil mantido pela cantora Ludmilla na rede social Instagram. Comentando fotos de Ludmilla, o rapaz escreveu “odeio essa criola nojenta” e “A feiosa se acha putzzz feia pra c...”.

A cantora respondeu: “Já não é a primeira vez que você comete esse crime comigo na internet. Agora é questão de honra, eu vou até o final para ver você pagar por isso!” Outras pessoas também criticaram a conduta do rapaz, que apagou seu próprio perfil no Instagram. Antes, ele pediu desculpas e classificou o caso como um “mal entendido”.

Ludmilla registrou o caso na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), em Benfica, zona norte do Rio, nesta tarde. A Polícia Civil já sabe quem é o dono do perfil. Trata-se de um homem de 31 anos, que mora no Rio e já respondeu a uma acusação por tentativa de homicídio. Ele será convocado para prestar depoimento nos próximos dias.