Polícia indicia grupo de taxistas por agressão a colega no Galeão

SÃO PAULO - Foram indiciados pela Polícia Civil na quinta-feira, 22, os oito taxistas que se envolveram direta ou indiretamente nas agressões contra o também taxista Kléber Oliveira Rosa, de 31 anos, vítima de espancamento na madrugada do último dia 7 no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão) no Rio quando tentava levar três passageiros para a Barra da Tijuca. A agressão teria sido motivada pelo fato de Kleber não ser da cooperativa autorizada a pegar passageiros no Galeão. No dia em que foi agredido, Kleber, segundo a polícia, não estava e dia com a documentação necessária para exercer a profissão, por isso também terá de responder judicialmente.

A delegada Fátima Bastos, titular da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) não pediu a prisão de nenhum dos envolvidos pois todos colaboraram com a polícia durante o inquérito, que será encaminhado ao Ministério Público, incumbido de aceitar ou não a denúncia e oficializá-la perante a justiça. José Cosmo Neres de Freitas, Edson Neres de Freitas, Wagner de Oliveira Manoel e Vinícius de Araújo foram indiciados por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e dificuldade de defesa da vítima e podem ser condenados a até 20 anos de prisão.

Já Sandro de Souza, Luiz Ramos de Oliveira, José Carlos Santos Rangel e Muniz Pereira da Silva foram indiciados por omissão de socorro. Eles não agrediram a vítima, mas assistiram a tudo e não prestaram socorro. Cada um pode pegar até 9 anos de prisão ou então pagar uma multa.