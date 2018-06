Polícia investiga assassinato em lan house da Baixada

RIO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um homem que foi assassinado à queima-roupa por cinco tiros na nuca na última quinta-feira, 18, no bairro do Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Henrique da Silva, de 23 anos, foi morto dentro de uma lan house. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do local, que mostram um homem de casaco e boné, identificado como Marcos Vinícius, empunhando uma arma.

Ele tentou disparar duas vezes, mas a arma falhou e ninguém percebeu sua movimentação. Saiu da loja, ao voltar, finalmente disparou contra Silva. Assustados, os clientes do local fugiram correndo. A vítima morreu antes mesmo de ser socorrida.

Investigadores da Delegacia de Homicídios da Baixada, que apura o caso, agora buscam o paradeiro do criminoso, conhecido como MV. Segundo testemunhas, ele é desafeto de Henrique da Silva e atua na comunidade do Castelinho, em São João de Meriti.

O suspeito já havia tentado matar a vítima, em março deste ano, segundo relatos. Da Silva tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma, tráfico e associação para o tráfico.