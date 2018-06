Polícia investiga desaparecimento de neto de Chico Anysio

RIO - O jovem Rian Brito de Oliveira Paula, de 25 anos, neto do humorista Chico Anysio, morto em 2012, está desaparecido desde a última terça-feira, 23. A informação foi divulgada pelo pai do jovem, o ator Nizo Neto, por meio de sua página pessoal no Facebook. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro.

Na internet, Nizo Neto fez um apelo por informações que possam ajudar na localização de Rian. O ator afirma que o filho não foi mais visto depois de deixado em uma autoescola em São Conrado, na zona sul do Rio.

"Por favor, quem souber de alguma coisa ligue para o fone abaixo. Estamos todos desesperados, por favor compartilhem. Esteja onde você estiver, compartilhar é muito mais importante que curtir", escreveu Nizo Neto.

O ator também compartilhou um cartaz produzido pela Polícia Civil.

Em nota, a delegada Elen Souto, titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, informou que um inquérito foi instaurado para apurar o desaparecimento. "Testemunhas e familiares foram ouvidos. Agentes da unidade realizam diligências para localizar o paradeiro dele", diz o texto.