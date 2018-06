Polícia do Rio investiga estupro a estudante de 12 anos por 5 menores

RIO - Policiais da 57.ª Delegacia de Polícia (Nilópolis) investigam o estupro de uma estudante de 12 anos, atacada por cinco adolescentes quando saía da escola no bairro Paiol, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ela foi entregue ao grupo por uma colega da escola, que deixou o local com os pertences da menina. A vítima foi socorrida por vizinhos, que a viram em pânico e sangrando. Os agressores foram identificados.

O caso, revelado pelo jornal Extra, aconteceu no mês passado. A menina saía da escola com uma colega, que sugeriu que fossem até a região conhecida como Fazendinha. Ao chegarem ao local, a colega se distanciou e a deixou com os cinco adolescentes. A vítima ainda tentou fugir, mas foi puxada pelos cabelos e teve a roupa arrancada. Entre os cinco rapazes, apenas um teria 18 anos. Eles filmaram o ataque sexual e divulgaram o vídeo na escola. A polícia usa essas imagens para identificá-los. A investigação corre sob sigilo e o caso será encaminhado ao Ministério Público.

A menina, traumatizada, está sob acompanhamento psicológico. Ela está afastada da escola e toma o coquetel de medicamentos para evitar o contágio por doenças sexualmente transmissíveis.