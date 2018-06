Polícia investiga roubo de R$ 2 mi escondidos dentro de sofá no RJ

RIO - A Polícia Civil investiga o roubo de R$ 2 milhões, em dinheiro vivo, que estavam escondidos dentro de um sofá na casa de um idoso em Campos dos Goytacazes, cidade do Norte Fluminense. O caso ocorreu na última terça-feira, 25, de acordo com informações do 8º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com o portal G1, a empregada da casa da vítima (que tem 87 anos) disse aos investigadores que foi rendida por assaltantes em uma padaria e foi obrigada a retornar à casa do patrão, onde ficou sob a mira dos criminosos.

O crime teria ocorrido de manhã, mas por causa de problemas auditivos do idoso, ele só teria tomado conhecimento do caso às 13h. A ocorrência foi registrada na 134ª Delegacia de Polícia (Campos) como roubo a residência.

Segundo o G1, a empregada da vítima disse também que os criminosos vasculharam toda a casa e, ao encontrarem o dinheiro dentro do sofá, abriram um buraco no móvel e fugiram em um veículo.

Após análise de câmeras de segurança de uma farmácia, policiais identificaram um veículo modelo EcoSport branco como o carro usado pelos assaltantes.

Três homens, ainda não encontrados, teriam participado da ação.