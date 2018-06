Polícia investiga se corpo carbonizado em porta-malas no Rio é de PM

RIO - A Polícia Civil do Rio investiga a morte de uma pessoa encontrada carbonizada no interior do porta-malas de um carro na Estrada Reta de Santa Cruz, na cidade de Itaguaí. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

O corpo foi encontrado por policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar (Santa Cruz), acionado para uma ocorrência na localidade conhecida como Reta de Itaguaí, nas proximidades da Zona Industrial de Santa Cruz.

O carro ainda passa por perícia e a identidade da vítima não foi divulgada. Há suspeitas de que possa se tratar de um policial militar. Caso isso se confirme, será o oitavo PM morto no Rio em apenas sete dias.