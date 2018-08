Polícia oferece recompensa para localizar envolvidas em morte de modelo

RIO - O Portal dos Procurados divulgou nesta quarta-feira, 8, cartaz com recompensa de R$ 1 mil por informações que levem às prisões de Thaíza Pimentel Esteves, de 23 anos, Márcia Pimentel Esteves, de 57 e Valéria dos Santos Reis, de 55. As três foram indiciadas por organização criminosa e homicídio qualificado pela morte da modelo Mayara Silva dos Santos , de 24 anos. De acordo com as investigações, elas estavam no Hotel Ramada, no Recreio, na zona oeste do Rio , no momento do procedimento estético que acabou resultando na morte da paciente.

As investigações da 42ª DP (Recreio) descobriram que mulheres envolvidas no procedimento pelo qual a modelo passou, pediram na farmácia um remédio para dor, depois que a vítima começou a passar mal, em vez de levá-la para um hospital. Segundo a polícia, um entregador confirmou que levou o analgésico na casa de Ohana Hindara Lima Diniz, uma das investigadas, e que atualmente se encontra presa. Elas já são consideradas foragidas.

Na última segunda-feira, a Polícia Civil prendeu Patrícia Silva dos Santos, a Paty Bumbum, para apurar o envolvimento dela na morte da modelo. Ela já tinha sido presa no dia 25 por exercício ilegal da profissão, mas respondia em liberdade.

Após investigações foi descoberto que Thaíza teria efetuado 37 registros de hospedagem no Hotel Ramada. Todas pagas por Valéria. Márcia Pimentel também estaria presente em todos os procedimentos e uma maca sempre ficava no estabelecimento, mas foi retirada após o caso de Mayara. Márcia e Thaíza, mãe e filha, auxiliavam Valéria. Na casa de Márcia foi encontrado um carimbo de cirurgiã-dentista que, segundo a polícia, é falso, já que ela não tem formação para usá-lo e pode ser indiciada também por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. Já a filha é formada em odontologia e seria a responsável por comprar os medicamentos usados nos procedimentos.