Polícia prende 18 em investigação sobre o desaparecimento de 3 crianças em Belford Roxo

Ao menos 18 pessoas foram presas em operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 9. Outras 15 pessoas também tiveram mandado de prisão expedido, mas já se encontravam detidas sob outras acusações. No total, são procuradas 56 pessoas no âmbito da investigação que apura o desaparecimento de três crianças no Complexo do Castelar, em Belford Roxo, há cerca de um ano.

Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre da Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12 anos, desapareceram da região em 27 de dezembro do ano passado. A suspeita é que lideranças do tráfico da região tenham matado as crianças após a suspeita de furto de um passarinho. A busca pelos meninos ganhou repercussão, mas eles nunca foram encontrados.

Participam da operação cerca de 250 policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).