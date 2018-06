Polícia prende 22 por fraudes em licitações no Rio

Nesta quinta-feira, 24, a polícia prendeu pelo menos 22 pessoas suspeitas de de fraudar contratos de licitações nos municípios, resultando em um rombo de mais de R$ 100, segundo informações da Delegacia de Repressão às Ações do Crime Organizado (Draco). De acordo com a polícia, entre os presos está uma ex-secretária municipal da Prefeitura de Magé. As prisões fazem parte da operação Uniforme Fantasma, deflagrada em seis municípios do Rio de Janeiro. Ao todo, a operação visa cumprir 28 mandados de prisão e cerca de 60 de busca e apreensão. Segundo as investigações, entre os envolvidos estão advogados, empresários, secretários municipais e funcionários públicos. A polícia chegou até a quadrilha por meio de uma investigação que levou vários meses e teve o apoio do Ministério Público (MP).