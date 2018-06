Polícia prende bando especializado em roubo de eletrodomésticos

RIO - A polícia prendeu cinco integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas de eletrodomésticos nas cidades de Duque de Caxias e Magé, na Baixada Fluminense. Depois de três meses de investigação, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) descobriram que os assaltantes abordavam veículos de entregas de grandes empresas varejistas de eletrodomésticos nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias e Magé, todos na Baixada.

Nesta quinta-feira, 14, após um roubo, policiais que já monitoravam as ações do grupo conseguiram prender os bandidos após uma perseguição. A carga roubada foi encontrada em uma oficina na Rua Projetada A, no bairro Pilar, em Duque de Caxias.

Foram presos Rodrigo Jackson dos Santos, Josimar de Freitas Moreira, André Luiz da Silva, Julio Cesar Ferraz de Almeida e Jefferson Ferreira de Morais, que estavam fazendo o transbordo da carga roubada. Alguns integrantes do grupo conseguiram fugir.

Na ação, os policiais apreenderam, além de parte da mercadoria roubada, uma pistola e um revólver que estavam com os criminosos. Eles também apreenderam uma Fiat Fiorino branca, usada para o transporte da mercadoria, um Peugeot vermelho e duas motos Honda CB 600 Hornet, que eram usadas nas abordagens.