Polícia prende chefes do tráfico da Favela do Fumacê Policiais da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (DRAE) e da Delegacia de Roubo e Furto de Automóveis (DRFA) prenderam, no início da tarde desta sexta-feira, os dois chefes do tráfico de drogas da Favela do Fumacê, em Realengo, zona norte do Rio de Janeiro. Com os bandidos, identificados apenas como Pé de Pano e Coruja, a polícia apreendeu drogas e armas. Não houve troca de tiros.