Polícia prende dono de creche suspeito de abuso sexual no RJ

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O diretor de uma creche na Tijuca, zona norte do Rio, Paulo Maurício de Lima Barcelos, de 42 anos, foi preso nesta quinta-feira, 14, por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), acusado de ter abusado sexualmente de cinco crianças com idades entre 4 a 6 anos.

Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva, expedido pela 40ª Vara Criminal da Capital, após conclusão das investigações, iniciadas a partir de denúncia feita pelos responsáveis das supostas vítimas.

Encaminhado à Justiça, o suspeito foi denunciado cinco vezes pelo crime de estupro de vulnerável. Caso seja condenado, Paulo pode cumprir pena de 8 a 15 anos de reclusão para cada crime.