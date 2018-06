Polícia prende mais um suspeito de assaltos no metrô do Rio de Janeiro

RIO - A Polícia Civil prendeu um dos autores de assaltos ocorridos no metrô do Rio no mês de março (nos dias 12 e 25). Max Walla Medeiros da Hora foi detido na comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro, com apoio de agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local. Ele é o terceiro envolvido no assalto a ser preso.

No dia 19 de abril, foi cumprido um mandado de prisão contra Wallace Duarte Tolentino, encaminhado à 10ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso é investigado. No dia 17, um adolescente de 16 anos já havia sido apreendido pelo mesmo crime.

Um último suspeito identificado, Bruno Gonçalves, tem mandado de prisão preventiva expedido e está sendo procurado. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para que o último integrante da quadrilha seja preso.

Nos dias 12 e 25 de março, arrastões apavoraram usuários do metrô do Rio. O primeiro ocorreu na Linha 1 , no sentido Ipanema, por volta das 21h45, quando, passado o horário do rush da volta do trabalho para casa, os vagões estavam mais vazios.