Polícia prende nove acusados de tráfico de ecstasy no Rio

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Pelo menos nove pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 8, acusadas de tráfico de ecstasy no Rio de Janeiro. A operação é comandada pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) e é feita em diversos pontos do Rio. A ação, iniciada às 6 horas, prossegue nesta quinta-feira e tem por objetivo cumprir dez mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Junto com alguns presos foram encontrados haxixe, maconha e uma balança de precisão.