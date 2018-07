Polícia prende quatro homens suspeitos de integrar milícia no Rio

RIO - Quatro homens acusados de integrar uma milícia que atua em Realengo, Bangu e Campo Grande, na zona oeste, foram presos na madrugada desta terça-feira, 3, ao saírem de uma boate na Barra da Tijuca. Um deles é o policial civil da ativa Rafael Luz Souza, conhecido como “Pulgão”, que seria o chefe da quadrilha.

Além do policial, foram presos Antônio Carlos de Souza Filho, Célio Alves Palma Júnior e Wesley Rangel Santos. Junto com os acusados, foram apreendidos cinco fuzis, oito pistolas, uma metralhadora antiaérea, uma arma de paintball e munição de diferentes calibres. Dois carros roubados e clonados usados pelos homens também foram recuperados na ação. A operação foi feita por homens da Corregedoria da polícia com base em uma denúncia anônima.