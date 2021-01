Polícia prende no Rio quatro suspeitos de matar criança no réveillon Uma bala perdida atingiu e matou a menina Alice Pamplona da Silva de Souza, de 5 anos, que estava em casa, com os pais. Três adultos presos e o adolescente apreendido integram uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas na favela do Turano