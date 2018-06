Polícia prende suposto chefe de tráfico de favela no Rio

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira, 23, Marcos Vinícius dos Santos, de 24 anos, apontado como o chefe do tráfico na favela Nelson Mandela, em Manguinhos, no subúrbio do Rio. A prisão foi feita após denúncias de moradores indicando que o suspeito estava no local. Foram apreendidos um 1,5 quilo de cocaína, três carregadores de pistolas, um radiotransmissor, munições de armas de calibre 45 e 12, além de anotações sobre o tráfico de drogas.