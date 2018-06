Polícia do Rio prende suspeito de esfaquear estudante em trem

Atualizada às 16h32

RIO - Policiais da 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares) prenderam na manhã desta terça-feira, 2, Michael Douglas Gonçalves da Silva, de 19 anos. Segundo a polícia, ele confessou que roubou e esfaqueou o estudante Pedro Arthur Britto Santa Cruz, de 18, dentro de um trem da SuperVia na altura de Quintino, na zona norte do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no último sábado, 30, por volta de 12h.

O homem foi encontrado na casa de um parente. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária por tentativa de latrocínio. A prisão do suspeito havia sido decretada após solicitação da 24ª Delegacia de Polícia (Piedade) junto ao plantão Judiciário.

De acordo com a Polícia Civil, Silva já havia sido preso em julho de 2014 por roubo. Ele tem mais quatro passagens pela polícia. A imagem do suspeito havia sido divulgada no domingo. Nela, o suspeito aparece correndo depois de praticar o roubo e esfaquear o estudante.

Pedro Arthur, aluno do Colégio Pedro II, estava indo para a aula quando foi assaltado. Ele está internado desde sábado no Hospital Salgado Filho, no Méier, onde foi submetido a uma cirurgia. O quadro dele é estável.