Polícia prende suspeito de liderar tráfico no Morro do Banco, no Rio

Atualizado às 14h55

RIO - A Polícia Civil prendeu na noite desta segunda-feira, 4, com 10 tabletes de maconha, um homem apontado como líder do tráfico de drogas no Morro do Banco, no Itanhangá, bairro nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Wilson Michael Costa Soares comandava a distribuição de entorpecentes para comunidades como Mangueira, que conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e Morro do Chapadão, na zona norte.

O suspeito foi detido por policiais da 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna) em um shopping, em Irajá, também na zona norte. Soares foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso. De acordo com a polícia, outro suspeito de tráfico, Pedro Henrique Veloso Luiz, que estava com Soares, também foi preso em flagrante, por tráfico e posse ilegal de armas de fogo.