Foi preso na tarde desta terça-feira, 18, no Rio, um homem suspeito de assassinar o desembargador José Maria de Melo Porto no ano passado, durante uma tentativa de assalto. De acordo com a TV Globo, Anderson da Costa também é suspeito de roubar a ministra Ellen Gracie na Linha Vermelha, em dezembro. As informações são do "Globo Notícia.