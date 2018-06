Polícia prende suspeitos de matar menina de 5 anos no Rio

Dois menores foram detidos, nesta terça-feira, 27, suspeitos de matar e estuprar uma menina de cinco anos, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Os menores foram presos após uma denúncia anônima, no Morro da Cabocla, também em Arraial, na Região dos Lagos, onde a menina foi vista pela última vez, no domingo, 25. Ela acompanhava a mãe, a desempregada Áurea dos Santos Fernandes, de 24 anos, numa festa. Raíssa dos Santos Fernandes, que morava em Cabo Frio, vizinha a Arraial, levou um golpe na cabeça e foi sufocada com um saco plástico. O corpo de Raíssa foi encontrado por volta das 6 horas de terça-feira, na beira da estrada do Arraial, próxima ao morro. No atestado de óbito de Raíssa, consta que ela sofreu traumatismo craniano e violência física. A perícia policial afirmou ter constatado estupro e sufocamento.