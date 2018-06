Três peruanos são presos por roubo de bagagem em aeroporto do Rio

RIO - A Polícia Civil prendeu em flagrante três homens de nacionalidade peruana por furtarem no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na manhã deste domingo, 11. Juan Carlos Rodriguez Velarde, de 43 anos, Julio Cesar Rodriguez Velarde, de 38, e David Critoval Solis Crespo, de 63, fazem parte de uma quadrilha que atuava levando bagagens de passageiros.

“Eles moram na região central da cidade de São Paulo e vinham ao Rio de carro, três vezes na semana, para furtar dentro do aeroporto. São muito dissimulados, se vestem bem e se passavam por passageiros para se aproximarem das vítimas”, contou a delegada titular da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj), Patrícia de Paiva Aguiar.

O trio vinha sendo investigado nos últimos dias. Eles foram pegos após furtarem a mala, com computador e documentos, de um agropecuarista do Rio Grande do Sul, no momento em que embarcaria para Curitiba, no saguão do terminal 2. Quando pegaram a mala, estavam sendo monitorados por policiais civis, que abordou os três quando chegaram no carro para deixar o Tom Jobim.

Depois da prisão, o grupo confessou o crime e admitiu ter praticado outros furtos semelhantes nas áreas de embarque e desembarque do aeroporto, em outras ocasiões.

Em comunicado, a Polícia Civil informa que as investigações “seguem andamento para apurar a participação de outras pessoas na quadrilha e trabalha para localizar a proprietária do veículo, com placa de São Paulo, usado pelos criminosos”. Os ladrões alegam que pegaram o carro emprestado com uma amiga”.