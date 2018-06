Polícia prende um dos comandantes do tráfico de dois morros no Rio

A Polícia Civil prendeu o segundo homem na hierarquia do tráfico dos morros do Fallet e Fogueteiro, em Santa Teresa, no centro do Rio, na noite desta sexta-feira, 19.

Agentes da 26ª DP (Todos os Santos) monitoravam o suspeito que fugiu da comunidade após a implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Ele foi capturado após dois meses de investigação na Rua Rabino Henrique Lemsle, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

O preso já foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio e cumpriu 15 anos de pena por tráfico de drogas. O criminoso controlava o tráfico de drogas nas comunidades Vila Ypiranga e Nova Brasília, no bairro do Fonseca, em Niterói.