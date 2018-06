Polícia procura chefe do tráfico do Morro da Formiga

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza na manhã desta terça-feira , 11, uma operação no Morro da Formiga, na Tijuca, Zona Norte do Rio, para prender o chefe do tráfico no local. De acordo com a corporação, cerca de 50 homens de várias delegacias especializadas atuam na ação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão. Idosa morre Na noite de segunda-feira, 10, uma idosa morreu depois de ser baleada durante uma tentativa de assalto perto dali, em Vila Isabel, também Zona Norte. Ela passava na calçada da Rua Maxwell, quando se deparou com ladrões que haviam acabado de assaltar passageiros de um ônibus da linha 422 (Grajaú-Cosme Velho). Policiais militares que faziam ronda na região foram acionados e conseguiram prender um dos suspeitos, que tentava fugir com os pertences das vítimas. Com ele, foram apreendidos uma arma e parte dos objetos roubados.