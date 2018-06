Polícia procura corpo de irmã de lutador em São Gonçalo

Com o auxílio de cães farejadores, policiais do Rio de Janeiro procuram pelo corpo de Priscila Belfort, irmã do lutador Victor Belfort, em um sítio em São Gonçalo, onde a mulher que confessou ter assassinado a jovem afirma ter encontrado a sandália que Priscila usava no dia do crime. A irmã do lutador Vitor Belfort teria passado por três cativeiros durante os três meses e meio em que ficou seqüestrada até a sua execução. "Se encontrarmos o corpo e o exame de DNA confirmar a identidade de Priscila, vamos dar um passo gigantesco na resolução do caso", disse o delegado-titular da 75ª Delegacia de Polícia, Anestor Magalhães. Uma dívida de R$ 9 mil com o tráfico de drogas teria motivado o seqüestro e assassinato de Priscila Belfort. Esta é a afirmação de Elaine Paiva da Silva, de 27 anos, que confessou o crime ao Ministério Público Estadual na última sexta-feira. Elaine disse que a confissão aconteceu porque ela estava sendo ameaçada de morte por um dos membros da quadrilha. Ela contou que Priscila foi morta com quatro tiros, sendo o disparo fatal na cabeça. A dívida teria sido feita por Priscila e o namorado, que seria ligado ao tráfico de drogas.