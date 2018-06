Polícia realiza ações no Rio de Janeiro contra crime organizado

SÃO PAULO – Moradores do Rio de Janeiro relataram tiroteios na manhã desta segunda-feira, 14, no Morro do Dezoito, na zona norte do Rio. Ainda de acordo com a população, a Polícia Civil realiza operação na região. No entanto, a corporação ainda não confirmou a atuação na comunidade.

OTT-RJ Informa: 14/05 - 06:59h Tiros em Água Santa, localidade conhecida como Morro do 18. Atenção na região. #OTTRJ — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) 14 de maio de 2018

No dia 29 de abril, o estudante Matheus Passarelli da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi executado na comunidade. A polícia não identificou o autor nem a motivação do crime. Inicialmente, foi relatado que o corpo do jovem teria sido queimado pelos traficantes, mas a informação não foi confirmada pela polícia.

Natural de Rio Bonito, no interior do Rio, Matheus se mudou para o Rio com o irmão para estudar. Ele cursava Artes Visuais na Uerj e identificava-se com o gênero masculino e feminino, sendo também chamado de Matheusa. Há suspeita que o assassinato do estudante tenha sido motivado por homofobia.

Comunidade Santa Teresa no Rio de Janeiro

Policiais da UPP Fallet/ Fogueteiro com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizaram uma operação na comunidade Santa Teresa na manhã desta segunda-feira.

O objetivo é coibir a atuação do crime organizado na região.

Ação em Magé, na Baixada Fluminense

Policiais militares do Rio de Janeiro entraram em confronto com criminosos no bairro Fleixeiras, em Magé, na Baixada Fluminense, na noite de domingo, 13.

Segundo o comando do 34ºBPM (Magé), policiais militares faziam patrulhamento na região quando notaram ocupantes de uma moto em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, um dos homens atirou contra os policiais e houve confronto. Os dois criminosos conseguiram fugir.

A ocorrência foi encaminhada para registro na 65ª DP (Magé).

Posteriormente, o batalhão foi informado que um homem ferido por disparo de arma de fogo foi encaminhado para o Hospital Municipal de Magé.