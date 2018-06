Polícia recupera carro roubado de Zezé Polessa

A polícia recuperou na noite de segunda-feira, 28, o carro da atriz Zezé Polessa, que havia sido roubado no domingo, 27. Houve intensa troca de tiros com os criminosos, na Favela Chácara do Céu, no Leblon, zona sul, e três pessoas morreram. Um adolescente foi detido. O carro, um Golf preto, foi roubado quando era dirigido pelo namorado da atriz, Ricardo Nunes. Ele foi abordado na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon. Além do carro, ele teve de entregar carteira e objetos pessoais. Zezé Polessa não estava no veículo. No fim da tarde de segunda-feira, 28, policiais do 23.º Batalhão da PM, no Leblon, foram avisados de que o carro havia sido abandonado no Mirante do Leblon. O Golf estava intacto. Logo depois de o carro ter sido recuperado, os policiais foram informados de que os assaltantes estavam na favela. Homens do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) subiram o morro. Houve troca de tiros. Três homens, identificados como JJ, Menor e Pará, foram atingidos e levados para o Hospital Miguel Couto, onde morreram. O caso está registrado na 14.ª Delegacia de Polícia. O Estado entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da atriz, mas não houve retorno. Desde o fim do ano, outros artistas foram alvo da violência no Rio. O ator André Mattos teve o carro roubado na Linha Amarela e foi obrigado a ficar nu pelos criminosos, no Natal. O compositor Paulinho da Viola e a atriz Helena Ranaldi foram assaltados na Barra da Tijuca na véspera do Réveillon. Helena, que estava num carro blindado, rompeu a barreira dos criminosos.