Polícia reforça patrulha em UPP da zona sul do Rio após troca de tiros

RIO - Após troca de tiros entre policiais e um homem, o policiamento segue reforçado no Morro Chapéu Mangueira, no Leme, zona sul do Rio de Janeiro, neste sábado, 31. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Chapéu Mangueira/Babilônia patrulhavam a mata quando Phelipe Silva de Lima Rodrigues, de 21 anos, atirou contra os agentes, de acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora.

Rodrigues foi baleado e socorrido no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul. Com ele, foram apreendidos um pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores e uma granada. Houve um princípio de tumulto, e agentes de UPPs da região foram deslocados para o local. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana).