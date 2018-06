Polícia Rodoviária apreende meia tonelada de maconha na Dutra

RIO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu meia tonelada de maconha na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na madrugada desta terça-feira, 5, na altura do município de Itatiaia, no Sul Fluminense.

A droga estava numa caminhonete roubada. O motorista, foragido da justiça, tentou escapar dirigindo em alta velocidade, mas acabou preso, suspeito de tráfico de entorpecentes.

Policiais rodoviários federais faziam uma blitz na altura do pedágio da via, por volta da meia noite, quando desconfiaram do condutor de uma Saveiro. Ele não obedeceu à ordem para parar e saiu em disparada. Ao entrar numa rua sem saída, abandonou o carro e pulou o muro de uma casa próxima da estrada. Os policiais encontraram a droga na caçamba do veículo, embalada em centenas de tabletes.

+++ Justiça libera dois acusados de matar turista argentino no RJ

O homem, que não teve a identidade revelada pela PRF, tem 30 anos e já tinha mandado de prisão em aberto, por furto qualificado. A ordem é originária da cidade de Piúma, no Espírito Santo, e relativa a uma ocorrência em São Paulo no mês passado.

A apreensão faz parte da operação Égide da PRF, que reforça o policiamento nas rodovias federais não só no Rio, mas também em outros sete estados, do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O objetivo é aperfeiçoar o combate ao tráfico de drogas, armas e produtos contrabandeados.

+++ Ladrão usa criança para roubar apartamento em Moema

As prioridades são estados de fronteira (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul), grandes corredores rodoviários (Goiás, São Paulo e Minas Gerais) e o Rio de Janeiro.

Iniciada em julho, a Égide já resultou, no estado do Rio, na prisão de mais de 1.200 pessoas, a apreensão de quase duas toneladas de maconha, de 275 quilos de cocaína e crack e de mais de 200 armas de fogo, além da recuperação de quase 600 veículos roubados.