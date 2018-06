Polícia troca tiro com traficantes no Morro Dona Marta

Uma operação da Polícia Civil envolvendo cem homens apreendeu uma tonelada de maconha e quatro metralhadoras .30, cujo poder de fogo é capaz de derrubar um helicóptero, na Favela Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio. Há informações ainda não confirmadas pela polícia de que dois supostos traficantes teriam sido mortos na operação. A operação começou pela manhã, e a intensa troca de tiros assustou os moradores do bairro de classe média. No momento, policiais procuram mais armas nas matas que cercam o morro. Eles já encontraram três fuzis enterrados, duas granadas artesanais e cinco galões de lança-perfume. Um menor foi detido com um radiotransmissor e um suposto criminoso deu entrada baleado no Hospital Miguel Couto.