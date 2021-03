Policiais impedem roubo de carga e libertam motorista de caminhão feito refém no RJ

RIO – Policiais militares conseguiram impedir um roubo de carga e libertar o motorista de caminhão que era feito refém pelo assaltante, na manhã deste sábado, 27, em Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 34º Batalhão da PM de Magé faziam patrulhamento na região central da cidade quando foram alertados via rádio sobre um roubo de carga na região. Com apoio de agentes do programa de segurança Magé Presente, os policiais encontraram o caminhão e montaram um cerco em torno do veículo.

Durante a abordagem, os agentes perceberam que o motorista era mantido refém por um criminoso armado. Depois de uma negociação, o suspeito entregou a arma, libertou o motorista e se rendeu em seguida.

De acordo com a polícia, o caminhão foi recuperado intacto. Foram apreendidos um revólver, munições, bloqueador de sinal e aparelhos de telefone celular.