Policiais militares são atacados a tiros no Complexo do Alemão

RIO - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, foram atacados a tiros na manhã desta sexta-feira, 1.

Os disparos ocorreram por volta das 11h, quando os policiais patrulhavam a localidade Chuveirinho. Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), os PMs não revidaram e não há relatos de feridos.

O Complexo do Alemão foi reocupado no dia 2 de abril por 270 policiais do Comando de Operações Especiais (COE), sem data definida para a saída. Os agentes das UPPs do conjunto de favelas também estão passando por treinamentos desde o começo de abril, quando dois dias de confrontos resultaram na morte de quatro pessoas, entre elas Elizabeth de Moura Francisco, de 40 anos, e Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos.