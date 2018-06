Policiais mortos em queda de helicóptero terão velório coletivo

Rio - Três dos quatro policiais mortos na queda de helicóptero na Favela Cidade de Deus serão velados neste domingo, 20, no Batalhão de Choque, no centro do Rio. Os corpos do major Rogério Melo Costa, de 36 anos, do subtenente Camilo Barbosa Carvalho, de 39, e do terceiro-sargento Rogerio Felix Rainha, de 39, sairão do Instituto Médico Legal para o Choque.

Eles serão enterrados à tarde. O velório de Melo será às 16 horas no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O de Felix será às 16h30 no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. Já o de Barbosa está marcado para 14 horas, no Cemitério Memorial Parque Nicteroy, em São Gonçalo, no Grande Rio.

O corpo do capitão e piloto do helicóptero Willian de Freitas Schorcht, de 37 anos, seguirá direto para Resende, na Região Sul Fluminense, onde vive a família. Ele será enterrado às 16h30, no Cemitério Alto dos Passos.

Queda. Um homem foi preso durante operação realizada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na Cidade de Deus, favela da zona oeste da cidade, durante a madrugada deste domingo, 20. Com ele foram apreendidos três fuzis e duas pistolas, segundo a PM. O caso foi encaminhado à 32ª DP (Taquara).

A ação foi determinada pela cúpula da Segurança Pública do Rio após a queda de um helicóptero da PM, ocorrida por volta das 19h30 deste sábado, 19. Os quatro policiais que estavam na aeronave morreram na hora. A aeronave era usada no apoio a uma operação policial que ocorria na Cidade de Deus ao longo do sábado.

Durante todo o dia houve confrontos entre policiais, traficantes e milicianos. A Linha Amarela, via expressa que liga as zonas norte e oeste do Rio, chegou a ser fechada duas vezes devido aos tiroteios.