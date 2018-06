Policias militares entraram em confronto com traficantes na manhã desta segunda-feira, 10 na durante uma operação, na favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio. Os militares faziam uma incursão pela Estrada da Gávea, quando um grupo de homens armados lançou uma granada contra os policiais. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre presos, de acordo com a PM.