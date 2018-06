Policial civil é morto em tentativa de assalto no Rio

Um policial civil foi morto na noite deste sábado, 17, após uma tentativa de assalto em Anchieta, bairro da zona norte do Rio. Segundo informações da 41º Batalhão de Polícia Militar (Irajá), José Carlos Fernandes Garcia, de 51 anos, teria reagido e sido baleado durante o confronto com os assaltantes.

A vítima chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH), que já realizou perícia de local. Testemunhas também estão sendo ouvidas e agentes realizam diligências para localizar provas que auxiliem na identificação da autoria do crime.

Outras duas pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo em um confronto entre policiais e suspeitos na Estrada do Catonho, em Sulacap, na zona oeste do Rio. Agentes do 14º Batalhão de Polícia Militar (Bangu) faziam um patrulhamento quando avistaram vários homens armados. Os suspeitos reagiram com disparos ao perceberam a aproximação dos policiais e duas pessoas ficaram feridas no confronto.

Ainda de acordo com o 14º BPM, os suspeitos fugiram e os feridos, cujos os nomes não foram divulgados, foram socorridas ao Hospital Estadual Carlos Chagas. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.