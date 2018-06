Policial civil reage a assalto e mata dois assaltantes

Um policial civil e sua mulher ficaram feridos sem gravidade numa tentativa de assalto em que o policial reagiu e matou os dois assaltantes. O casal havia saído pouco antes de uma agência bancária no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Os assaltantes seguiram o carro do policial e o abordaram na estrada do Pontal. Lotado na Delegacia de Combate às Drogas, Rogério Luiz Araújo Alves reagiu ao assalto e baleou os criminosos, que acabaram morrendo. Ele foi atingido no braço e sua mulher, cujo nome não foi divulgado até a noite de segunda-feira, 3, nos glúteos. Os dois foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde ficaram internados para intervenção cirúrgica. Eles não correm risco de vida.