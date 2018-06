Policial de UPP é baleado na cabeça no Complexo do Alemão

RIO - Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, foi ferido na noite desta quinta-feira, 25, durante confronto com criminosos. O soldado Vinícius Barbosa Fonseca, de 31 aos, foi atingido por um tiro na cabeça, por volta das 19h30, quando fazia patrulhamento na comunidade, com outros colegas. O policial foi operado no Hospital Estadual Getúlio Vargas e passa bem.

Não há informações sobre presos. O caso é investigado pela 45ª Delegacia de Polícias (Alemão).