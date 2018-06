Policial é baleado na Baixada Fluminense e estado do Rio chega a 47 PMs mortos no ano

Um policial militar foi morto a tiros no final da madrugada deste sábado, 12, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Rafael José Pereira, 34 anos, foi baleado após deixar uma boate na Via Dutra. O cabo foi o 47º PM morto no Estado do Rio de Janeiro somente este ano.

Pereira era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho. Um amigo do PM, que estava com ele no momento do crime, contou que eles foram abordados pouco depois de deixarem a boate.

Os dois tentaram escapar, mas o policial acabou atingido por três disparos, um deles pelas costas. O amigo do policial está sendo ouvido pela Polícia Civil, que já realizou a perícia no local.