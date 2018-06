Policial é ferido durante tiroteio no Complexo do Alemão

Um tiroteio na localidade dos Mineiros, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, deixou um policial ferido na tarde desta sexta-feira, 19. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), a troca de tiros entre polícia e traficantes aconteceu durante um patrulhamento de rotina.

O policial foi ferido na perna e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também zona norte. Ele passa bem.

A UPP informou que reforçou o policiamento no local, com agentes de outras unidades, do Batalhão de Polícia Militar de Olaria e do Grupamento Aeromóvel (GAM). Na fuga, os suspeitos ainda teriam atirado contra a Unidade da UPP Fazendinha, mas não feriram ninguém.