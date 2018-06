Policial é ferido no Complexo da Maré, no Rio

RIO DE JANEIRO - Um agente da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi ferido por traficantes do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, dentro de um helicóptero, no fim da manhã desta terça-feira, 5. Imagens feitas por moradores e compartilhadas em redes sociais mostram a intensidade dos disparos. O policial passa bem.

A aeronave é blindada e o agente, que não teve a identidade divulgada, foi atingido apenas por estilhaços de um disparo numa perna, segundo a Polícia Civil informou. Ele foi atendido no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e passa bem, já tendo sido liberado da unidade de saúde.

O incidente aconteceu quando o helicóptero sobrevoava a comunidade da Vila do João, onde os tiros são ouvidos desde a manhã cedo. A Polícia Civil está na Maré desde segunda-feira, 4, para cumprimento de mandados de prisão de traficantes. Na segunda-feira, dois suspeitos foram presos e armas e drogas foram apreendidas no complexo.

O Rio já teve pelo menos dois episódios de grande repercussão envolvendo helicópteros da polícia que caíram em ações contra traficantes. Em novembro de 2016, quatro PMs morreram quando uma aeronave foi ao solo perto da Cidade de Deus, na zona oeste. Não foi esclarecido se foi pane ou ataque de bandidos. Em outubro de 2009, traficantes do Morro dos Macacos, na zona norte, abateram um helicóptero também da PM e três policias morreram.