PM é morto em operação de resgate de carga roubada em São Gonçalo (RJ)

RIO - O cabo Guilherme da Costa Penetra, de 32 anos, morreu após ser baleado durante uma ação na comunidade Buraco da Cobra, no bairro Boaçu, da cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na manhã deste sábado, 25. Segundo a Polícia Militar, o homem checava uma denúncia de carga roubada quando foi morto.

O policial chegou a ser socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu. Lotado no 7º Batalhão da Polícia Militar, de São Gonçalo, o policial, pai de um menino de oito anos, estava na corporação desde 2011.

“Neste momento, o Batalhão de São Gonçalo e o Batalhão de Choque realizam operação na comunidade, com o objetivo de localizar os criminosos envolvidos no assassinato do policial”, informou a Polícia Militar na manhã deste sábado, 25, por meio de sua assessoria de imprensa.