Policial federal é morto em tentativa de assalto na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - Um policial federal foi morto na noite de terça-feira, 26, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante uma tentativa de assalto. O agente aposentado Luiz Carlos Dias foi alvejado na esquina da Rua Gustavo Corção com a Avenida Guinard, em Recreio dos Bandeirantes.

+ Operação policial prende 5 pessoas e apreende 2 adolescentes no Rio

+ Três morrem durante confrontos na zona norte do Rio; tiroteio assusta Rocinha

Informações preliminares indicam que ele foi abordado pelos criminosos, mas se recusou a entregar seus pertences com medo de ser identificado, já que a carteira de policial estava junto ao telefone.

Dias então decidiu correr para tentar escapar dos assaltantes, que atiraram nas costas da vítima. Mesmo ferido, ele caminhou por cerca de 200 metros para buscar ajuda, mas não resistiu aos ferimentos.

+ Mãe de adolescente morto na Maré diz que disparo partiu de blindado

+ Subtenente da PM é assassinado e número de policiais mortos no Rio chega a 57

A Polícia Civil disse que a perícia foi realizada no local do crime e que a Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso. Os criminosos fugiram sem os pertences do agente.

Luiz Carlos Dias deixa mulher e duas filhas. Cerca de 60 policiais foram mortos no Estado do Rio somente em 2018. / com Agência Brasil