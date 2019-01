Policial militar é assassinado em frente à esposa na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - Um policial militar foi assassinado a tiros em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira, 23.

O crime aconteceu no bairro Parque Martinho e foi registrado pelo 9º BPM (Belford Roxo).

A Polícia Militar informa que lamenta a morte do cabo Francisco Fernandes Souza Diego Mota Domingues, de 38 anos, lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), ocorrida na madrugada desta quarta-feira.

De acordo com informações do 39º BPM (Belford Roxo), o policial estava de folga, próximo a sua residência em Belford Roxo. Ele havia saído de uma festa de aniversário, quando criminosos armados atiraram contra ele.

O militar foi levado para o Posto de Saúde Mista do Lote XV, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele esta casada, tinha filhos e estava há nove anos na corporação.

O cabo Souza é o quarto policial militar assassinado no Rio de Janeiro neste ano.

Policiais também foram baleados no início do mês. No dia 8 de janeiro, dois PMs que são amigos e aproveitavam juntos o dia de folga foram baleados . Guiados por aplicativo, sargento e cabo entraram em rua perto da favela do Jardim Novo.

Outros casos

Em 5 de janeiro, o soldado Daniel Henrique Mariotti, de 30 anos, foi morto na Linha Amarela, na zona norte da capital, por bandidos durante um arrastão.

@PMERJ lamenta a morte do Soldado Daniel Henrique Mariotti, no início da noite deste sábado. O policial, que tinha 30 anos, foi ferido por criminosos armados durante uma ação na Linha Amarela, socorrido ao HFB, mas não resistiu. Ele estava na Corporação desde 2013. #Luto #RIP pic.twitter.com/SOwhP5itrh — PMERJ (@PMERJ) 5 de janeiro de 2019

No dia 7 de janeiro, o soldado Miquéias Marinho Ribeiro, de 31 anos, foi morto dentro de seu carro, em Japeri, na Baixada Fluminense.

No dia 17, o cabo do 35º BPM (Itaboraí) Rodrigo Marques Paiva, de 35 anos, foi assassinado enquanto lanchava na Rua A, no bairro de Marambaia, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A mãe do PM presenciou a tragédia.