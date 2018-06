Policial militar é atingido por tiro de raspão na cabeça no Rio

Um policial militar foi baleado de raspão na cabeça, neste sábado, 2, durante uma operação no Morro do Querosene, no Rio Comprido, na zona norte do Rio. O policial, que não teve o nome divulgado pela Polícia Militar, não corre risco de vida, segundo a PM. Ele foi atingido em um confronto com traficantes, em ação na favela do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, o PM foi socorrido no Hospital Central da Polícia Militar. A polícia também informou que, durante a operação, foi apreendida uma submetralhadora Taurus modelo MT-12, calibre 9mm, um carregados com 13 munições Luger calibre 9mm e um rádio comunicador. A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova).