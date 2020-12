Policial Militar é morto a tiros em Nova Iguaçu

RIO - Um policial militar que estava de folga foi morto a tiros na tarde de sábado, 5, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O cabo Douglas Constantino, de 37 anos, foi atingido quando estava em um estabelecimento comercial e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 20ºBPM (Mesquita) estava realizando patrulhamento quando foi abordada por um motorista, que informou estar transportando uma pessoa ferida ao hospital. Os policiais, então, auxiliaram no socorro, quando constataram se tratar do cabo Constantino.

De acordo com relatos de testemunhas, o PM foi atingido por homens armados no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu. A arma de Constantino foi roubada após o ataque. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.